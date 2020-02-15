» «الصقر»: استاد القاهرة للمباريات سابقًا.. المهرجانات حاليًا

15 فبراير 2020 - 06:36 م

علق أحمد حسن لاعب وسط المنتخب الوطني السابق وعميد لاعبي العالم، على إقامة حفل عيد الحب الذي اقيم مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي.

وكتب «حسن» عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏الإسم : ستاد القاهرة للمباريات و الانتصارات سابقا الوظيفة الحالية : مسرح القاهرة للحفلات والمهرجانات !!!!!".

ولاقي تعليقه ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏ ‎‎ماتش الأهلي كان شغال من غير جمهور وحاجة آخر ملل بحول القناة لقيت استاد القاهرة فيه جمهور حوالي تمانين الف بيغنوا مع الاستاذ شاكوش منهم لله علي المباريات الصامته دي" و" ‏ ‎حاجة غير مفهومة بالمرة فعلًا ... الجماهير في المهرجان عادي و في الماتشات لا!!".

وأقيمت أمس إحتفالية عيد الحب في استاد القاهرة الدولي بحضور عدد كبير من الجماهير وسط اجواء البهجة والحب والسرور وغني بالحفل عدد كبير من النجوم وأبرزهم تامر حسني ووائل جسار.