» إصابة حارس صن داونز قبل مواجهة الأهلي

15 فبراير 2020 - 06:13 م

تعرض دينيس أونيانجو، حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب إفريقي والمنتخب الأوغندي، لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام شيبا يونايتد اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الجنوب إفريقي.

واضطر الحارس الأوغندي لمغادرة مباراة فريقه اليوم؛ بسبب الإصابة في الدقيقة 74، ليحل بدلا منه الحارس الثاني كينيدي مويني.

وتعتبر إصابة أونيانجو هي الثالثة التي يتعرض لها لها لاعبو صن داونز في الفترة الأخيرة بعد الظهيرين ثابيلو مورينا و تيبوجو لانجيرمان.

ولم يحدد النادي الجنوب إفريقي حتى الآن حجم إصابة الحارس الأساسي، إذ يتوقع أن يخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة.

ويلتقي الأهلي مع فريق صن داونز يوم 29 من الشهر الجاري في القاهرة ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن تقام مباراة العودة يوم 6 مارس المقبل.