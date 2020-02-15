عامل مزلقان يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ مواطن

15 فبراير 2020 - 05:40 م

دفع عامل مزلقان معصرة سمالوط بالمنيا، حياته ثمنًا من أجل إنقاذ مواطن رفض الاستجابة للتحذيرات أثناء عبور المزلقان، ليدهسه القطار ويلقى مصرعه في الحال.

وقالت هيئة السكك الحديدية إن إسلام سيد أحمد، خفير مزلقان معصرة سمالوط، فوجئ بأحد المواطنين يعبر المزلقان وهو مغلق ومعد لاستقبال القطار، رافضًا الاستجابة لأي تنبيهات أو الانتظار لدقائق، حرصًا على سلامته، مما عرض حياته للخطر.

وأضافت في بيان حول الواقعة التي حدثت فجر اليوم، أن الخفير الشاب بادر لإنقاذ حياة المواطن، ودفع حياته ثمنًا لشجاعته، إذ اصطدام به القطار 185 ودهسه في الحال.

وأصدر المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانًا نعى فيه الخفير، واصفًا إياه بـ "شهيد الواجب".