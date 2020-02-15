أول تصريحات للسائح البريطاني المتهم بالتحرش بشرطي مصري

15 فبراير 2020 - 05:35 م

قال محامي السائح البريطاني الذي أمر قاضي المعارضات في الغردقة اليوم بإخلاء سبيله، إنه من المتوقع أن يعود إلى بلاده مساء غد، بعد أن دفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري.

في الوقت الذي أعرب فيه السائح "توني كاموكيو" (51 عامًا) عن ارتياحه بعد صدور قرار بإخلاء سبيله اليوم، بعد احتجازه دام أسبوعًا على ذمة التحقيقات معه.

وقال في تصريحات إلى موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أنا متحمس للغاية للعودة إلى المنزل، لا أستطيع الانتظار لرؤية جميع أفراد عائلتي، والحصول على الراحة بعدما شهدته في الأسبوع الماضي".





وأضاف: "أنا ممتن جدًا للجميع على دعمهم، أصدقائي وعائلتي، ومحاميّ "العزب علي العزب"، و"جون كيني" من القنصلية البريطانية في مصر و"رادها ستيرلنج"، الذين بذلوا قصارى جهدهم لإعادتي إلى منزلي".

كان قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة قرر اليوم إخلاء سبيل السائح بكفالة 20 ألف جنيه، وقبول الاستئناف المقدم ضد قرار تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونفى المتهم في التحقيقات ارتكاب الواقعة، وقال إنه لم يقصد أي فعل مسيء وإن ما قام به هو أنه ربت على ظهر فرد الشرطة بعد إنهاء إجراءات تفتيشه.





ولم يتم تفريغ محتوى كاميرا المراقبة خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة، وهو ما أدى في النهاية إلى انهيار تهمة التحرش الموجهة إلى السائح.

إذ قال القاضي إنه لا توجد أدلة كافية على احتجاز "كاموكيو، وقرر إطلاق سراحه. وعلى إثر ذلك، نقل من المحكمة إلى قسم شرطة الغردقة تمهيدًا لإخلاء سبيله.