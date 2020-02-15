مصر توقع اتفاقية مع 5 شركات للتنقيب في المتوسط

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم السبت، عن اتفاق مبدئي مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.

وأضاف الملا في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بالمتوسط مطلع عام 2021 هي "توتال" و"بي.بي" و"شيفرون" و"إكسون موبيل"، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة.

وفتح اكتشاف "إيني" الإيطالية لحقل ظهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.

وكان الملا قد وقع نهاية يناير الماضي على 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية.