تطورات جديدة بشأن المصاب بـ«كورونا».. وطوارئ بـ«الصحة»

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متابعات - أمينة عبد العال

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كورونا

الصحة والسكان

#فيروس كورونا

أعلن مصدر مسئول في وزارة الصحة والسكان عن آخر تطورات التعامل مع الحالة التي تم اكتشاف إصابتها بـ"كورونا"، حيث أفاد المصر أنه تم تطهير المول الشهير في القاهرة و الذي يعمل به المصاب كأسلوب احترازي للوقاية من الفيروس.

في سياق متصل أشار المصدر إلي أنه تم حجز الـ14 حالة التي تعاملت مع الفيروس بعد إجراء الفحص عليهم والذي أعطي نتيجة سلبية عن الإصابة.

و طمأن المواطنين بأنه لا داعي للقلق لكل شخص دخل مكان عمل المصاب  أو مر عليه أو تعامل معه أو حتى صافحه لأنه لم يكن لديه أعراض من الأساس لفيروس كورونا، لافتا إلي أن الوضع آمن حيث انتهت جميع إجراءات الوقاية اللازمة سواء في مكان العمل أو في المول بشكل كامل.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في بيان مشترك مع منظمة الصحة اكتشاف حالة إيجابية لأجنبي حامل للفيروس الجديد في مصر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة سواء للمريض نفسه أو المخالطين له وفقا لإجراءات الوقاية المنصوص عليها وتم عزلهم داخل منازلهم لمدة 14 يوم فترة الحضانة المنصوص عليها، ويتم متابعتهم دوريا كل 8 ساعات .

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لا توجد أي نية لتأجيل الدراسة بسبب "كورونا"ضمن إجراءات الوقاية، كما أنه لا يوجد داعي لارتداء الكمامات في منشأت أو الشوارع.


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