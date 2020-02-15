» "أنا مشغول".. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره

15 فبراير 2020 - 02:48 م

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بتقديم أغانيه خلال الحفل الذي أقيم أمس باستاد القاهرة الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر رمضان مقطع فيديو قال فيه: "اتبسط جداً الأغاني بتاعتي انهاردة في استاد القاهرة الدولي والله لولا انشغالي بتصوير مسلسل البرنس كنت جتلكم يا أغلى الناس، بس مشغول".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش".