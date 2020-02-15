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وكيل أوقاف سابق: هذه الفتوى جائز تضايق بتوع الفنادق

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سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق
سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق
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إيمان هاني

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الفنادق

المحور

الأوقاف

أجاب الدكتور سالم عبد الجليل الوكيل السابق لوزارة الأوقاف المصرية، على سؤال ورد حول حكم أخذ بقية الشامبو والفوط والملحقات الشخصية من الفنادق، قائلاً: "فتوتي جائز تضايق بتوع الفنادق".

وأوضح "عبد الجليل"، خلال حواره مع برنامج "مصر أحلى" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن العميل في الفنادق يدفع ثمن أدوات النظافة والمشروبات ويجوز له أخذها حال عدم استخدامها في الفندق، مشيرًا إلى أن العرف السائد يقول أنه من العيب أخذها تعففًا.

وتابع: هذا لا ينطبق على الفوط والبشاكير وملايات السرير الذي يقوم بعض النزلاء بأخذها من الفنادق، فهذه الأشياء لا يجوز أخذها، وأخذها خطأ كبير.

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