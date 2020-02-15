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برلماني يطالب بإطلاق حملة لإنهاء الخصومات الثأرية

الحياة السياسية

الدكتور شريف الورداني عضو مجلس النواب
الدكتور شريف الورداني عضو مجلس النواب
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متابعات - سارة أشرف

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طالب الدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب، المؤسسات الدينية، على رأسهم، الأزهر الشريف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بإطلاق حملة توعية إسلامية، لإنهاء الخصومات الثأرية، بمحافظات صعيد مصر، مقدرًا المجهودات التي يقوم بها الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إنهاء الخصومات الثأرية ببعض محافظات الصعيد، والتي كانت أخرها مقابلة السيدة مصرية جاد محمد والدة قتيل اشتباكات نجع حمادي الثأرية.

وأكد الورداني في تصريحات صحفية، أن الخصومات الثأرية في المحافظات الإقليمية بالجمهورية، وخاصة محافظة أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسون، يروح ضحاياها مئات الشباب الأبرياء، سنوياً، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وإثارة الفوضى داخل المراكز والقرى، التي يندلع فيها الخصومات الثأرية بين العائلات والقبائل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تقصيرا شديدا من قبل وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، وبعض المؤسسات الدينية، في مصر، لموجهة الأفكار و السلوكيات التي تساعد في انتشار هذه الصراعات التي تتطور في بعض المناطق إلى حرب شاملة، متمنياً دوام السلام والمحبة بين القبائل والعائلات المصرية، وتجاهل العادات والتقاليد الهدامة والسلبية.

 


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