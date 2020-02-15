حبس الفنان بطرس غالي 30 عامًا فى "تهريب آثار"

15 فبراير 2020 - 01:38 م

قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي، 30 عامًا في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم "الحاوية الدبلوماسية"، التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها.

كما عاقبت المتهم أحمد حسين مجدي بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهم لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهم مدحت ميشيل جرجس، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، والتحفظ على المضبوطات.

صدر الحكم ضد الفنان شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، حضوريا، وظهر في قفص الاتهام، جالسا بهدوء يقرأ قبل النطق بالحكم.

وحسب النيابة العامة فإن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم و21660 قطعة عملات معدنية، تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.

وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير.

يقدم الفنان بطرس غالي أدوارا ثانوية في المسلسلات والأفلام السينمائية، وكان أول عمل تليفزيوني له "أحمد أتجوز مني ج 2"، وأول فيلم سينمائي شارك به كان "سرقات صيفية"، كما شارك في دبلجة أفلام كرتون عديدة منها فيلم "نيمو"، وكان آخر أعماله مسلسل "ليالي أوجيني".