بعد 3 أسابيع زواج.. يتهم زوجته بالسرقة

15 فبراير 2020 - 01:16 م

اتهم شاب متزوج حديثًا زوجته بسرقة أمواله وقائمة المنقولات وأثاث المنزل وهروبها من المنزل بعد زواج استمر 3 أسابيع.

وقال الزوج في المحضر إنه عقب شهر العسل فوجئ بزوجته تتحول إلى النقيض وتفتعل معه المشاجرات دون سبب، وطالبته أكثر من مرة أن يكتب ممتلكاته باسمها، وعندما رفض أدركت أنه لن ينفذ طلباتها فقررت سرقة أثاث المنزل بالإضافة إلي مبلغ مالي كبيرة وهربت إلي بيت أسرتها.

جدير بالذكر أنه جارٍ عمل التحريات اللازمة واستدعاء الزوجة للتأكد من ما نسب إليها من زوجها.