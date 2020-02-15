» وفاة خفير مزلقان أثناء إنقاذ مواطن بمعصرة سمالوط

15 فبراير 2020 - 12:38 م

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، منذ قليل وفاة خفير مزلقان معصرة سمالوط، ويدعي "السيد إسلام سيد أحمد"، بعد محاولة منع أحد المواطنين من العبور عبر المزلقان وهو مغلق ومعد لاستقبال القطار.

وأضافت الهيئة، في تصريحات صحفية عاجلة نشرتها بعض المواقع الإخبارية أن المواطن رفض الاستجابة لأي تنبيهات أو الانتظار لدقائق حرصًا على سلامته، ما عرض حياته للخطر، الأمر الذي دفع خفير المزلقان الشاب إنقاذه ودفع معها حياته ثمنًا لشجاعته باصطدام قطار 185 به ودهسه في الحال.

أوضحت، أن المزلقان كان قد تم التجهيز الآمن لمرور قطاري رقمي 185 و832، وتطبيق العاملين للوائح وغلق مزلقان معصرة سمالوط "المطور" وتشغيل أجهزة التنبيه والحماية.