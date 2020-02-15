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الصين تعلن شفاء 8 آلاف مصاب بـ "كورونا"

عرب وعالم

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية
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وكالات - أشرف العبساوى

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أعرب تشين قانغ، نائب وزير الخارجية الصيني، ثقة بلاده فى أن وباء فيروس "كورونا" سينتهي قريبًا، وأن تأثيره على الاقتصاد الصينى سيبقى مؤقتًا ومحدودًا، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال "تشين" فى تصريحات أدلى بها في مؤتمر ميونخ الأمني "إن تأثير الوباء على الاقتصاد الصينى سيكون قصير الأجل ومؤقتا، وأضاف: "عندما ينتهى الوباء، سيتصاعد الطلب الاستهلاكى سريعا وسينتعش الاقتصاد بقوة".

ولفت تشين إلى أن عدد حالات الإصابات الجديدة في الصين خارج مركز تفشي "كورونا" في مقاطعة هوبي، يشهد انخفاضا مستمرا منذ 12 يومًا، وأضاف أنه تم شفاء نحو 8000 من المصابين بالفيروس، معربًا عن ثقة السلطات في قرب التغلب على الوباء.

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