» 321 مخالفة للذوق العام في حائل

15 فبراير 2020 - 12:25 م

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، اليوم، أنه تم ضبط 321 مخالفة للذوق العام خلال 3 شهور.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن المخالفات شملت "البصق وإلقاء النفايات في عير الأماكن المخصصة لها، وشغل مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وارتداء الملابس الغير لائقة في الأماكن العامة ووضع عبارات أو صور علي وسائل النقل فيها إثارة عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات.

وأضاف المتحدث في تصريحات نشرتها "صدى" إلي أنه تم إيقاع العقوبات المناسبة بحق المخالفين، وأن المخالفات تم تنفيذها تبعًا للقرار الوزاري رقم "444" .