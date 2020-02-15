  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة هالة زايد

"يتمتع ببنيان عضلى".. الصحة تكشف آخر التطورات لمصاب كورونا

فيسبوك

كورونا يضرب "فيس بوك" في مقتل

عبد الله جمعة

عبد الله جمعة يستفز جماهير الأهلى قبل السوبر

ليفربول

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

توفيق الدقن

توفيق الدقن.. والدته ماتت قهرًا منه وعاش باسم شقيقه

ارشيف

شقيق أمير قطر يوجه رسالة للزمالك

"صنداي تايمز": سوريات قاصرات يجبرن على الزواج منعا لاغتصابهن

الفتاة بـ200 ألف.. محفظ قرآن يقود عصابة لبيع القاصرات

وزير الاسكان

"مش ناسينكم".. الإسكان تزف خبرًا سارًا للمصريين بالخارج

سامح شكري

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. التفاصيل مهمة

الطقس

"اللي جاي صعب".. تحذير جديد من الأرصاد

321 مخالفة للذوق العام في حائل

عرب وعالم

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

لماذا تفوقت جيش مصر على تركيا وإيران وإسرائيل؟

#

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

#

أزمة قوية في ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

#

السويد.. ارتفاع معدلات العنف والتحرش الجنسي ضد المرأة

الإفتاء

الميراث

الإناث

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، اليوم، أنه تم ضبط 321 مخالفة للذوق العام خلال 3 شهور.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن المخالفات شملت "البصق وإلقاء النفايات في عير الأماكن المخصصة لها، وشغل مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وارتداء الملابس الغير لائقة في الأماكن العامة ووضع عبارات أو صور علي وسائل النقل فيها إثارة عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات.

وأضاف المتحدث في تصريحات نشرتها "صدى" إلي أنه تم إيقاع العقوبات المناسبة بحق المخالفين، وأن المخالفات تم تنفيذها تبعًا للقرار الوزاري رقم "444" .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة خفير مزلقان أثناء إنقاذ مواطن بمعصرة سمالوط
» الصين تعلن شفاء 8 آلاف مصاب بـ "كورونا"
» 321 مخالفة للذوق العام في حائل
» الإفتاء: حرمان الإناث من الميراث جائر في حالة واحدة
» حكم التوسل بالنبى فى الدعاء.. الإفتاء ترد
» شاهد.. أحدث ظهور لابنة الراحلة هند رستم
» 16 دبابة ليخطب فتاة فى هذا البلد
» تصريحات جديدة من إيران عن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
» سيدة عزبة الهجانة: "والله شوفت الرئيس فجأة"
» بعد السوبر.. نجل مرتضى منصور يحتفل مع هؤلاء الفنانين
» تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:22 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان