كورونا يضرب "فيس بوك" في مقتل

15 فبراير 2020 - 12:22 م

ألغت شركة "فيس بوك" مؤتمرها التسويقي العالمي القادم خوفًا من تفشي فيروس كورونا، فقد كان من المقرر عقده في شهر مارس بمركز موسكون في سان فرانسيسكو بحضور 4000 شخص.

وصرح أحد المتحدثين باسم فيسبوك في بيان لموقع ذا فيرج التقني The Verge : "أولويتنا هي صحة وسلامة فريقنا، لذا بدافع من الحذر الشديد، قمنا بإلغاء قمة التسويق العالمية بسبب مخاطر الصحة العامة المتطورة المرتبطة بفيروس كورونا".

يأتي إلغاء "فيس بوك" لمؤتمر التسويق العالمي في أعقاب إلغاء "المؤتمر العالمي للمحمول MWC " هذا الأسبوع، حيث كان السبب أيضًا مخاوف من فيروس كورونا.

ويذكر أن فيروس كورونا أصيب أكثر من 49 ألف شخص حتى الآن، وتوفي 1338 بسبب المرض، ما نتج عنه تأثيرات عميقة على نطاق صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك إغلاق المتاجر، نقص الإنتاج، وتأخير التصنيع.