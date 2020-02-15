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حكم التوسل بالنبى فى الدعاء.. الإفتاء ترد

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"ما هو حكم التوسل بالنبي صلي الله عليه وسلم في الدعاء".. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية عبر فصحتها الرسمية "فيس بوك".

وقالت لجنة الفتوى بالدار إن علماء الأمة من المذاهب الأربعة وغيرها أجمعوا على جواز واستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم، واتفقوا على أن ذلك مشروعٌ قطعًا ولا حرمة فيه، وهو ما ندين الله به.

وأكدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على "فيس بوك"، أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبٌّ وأحد صيغ الدعاء إلى الله عز وجل المندوب إليها، ولا عبرة بمن شذ عن إجماع العلماء.

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