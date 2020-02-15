» شاهد.. أحدث ظهور لابنة الراحلة هند رستم

فاجأت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورة لها مع ابنة الراحلة هند رستم، واصفة إياها بـ"القمر".

وظهرت داليا مصطفى برفقة ابنة الفنانة هند رستم بسنت رضا، وبوسي شلبي ورجاء الجداوي، وذلك على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وعلقت داليا مصطفى على الصورة قائلة: "يا جماعة القمر اللي جنبي دي بنت هند رستم".

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، وكرم في افتتاح دورته الثالثة النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.