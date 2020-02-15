  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة هالة زايد

"يتمتع ببنيان عضلى".. الصحة تكشف آخر التطورات لمصاب كورونا

فيسبوك

كورونا يضرب "فيس بوك" في مقتل

عبد الله جمعة

عبد الله جمعة يستفز جماهير الأهلى قبل السوبر

ليفربول

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

توفيق الدقن

توفيق الدقن.. والدته ماتت قهرًا منه وعاش باسم شقيقه

ارشيف

شقيق أمير قطر يوجه رسالة للزمالك

"صنداي تايمز": سوريات قاصرات يجبرن على الزواج منعا لاغتصابهن

الفتاة بـ200 ألف.. محفظ قرآن يقود عصابة لبيع القاصرات

وزير الاسكان

"مش ناسينكم".. الإسكان تزف خبرًا سارًا للمصريين بالخارج

سامح شكري

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. التفاصيل مهمة

الطقس

"اللي جاي صعب".. تحذير جديد من الأرصاد

16 دبابة ليخطب فتاة فى هذا البلد

الصفحة الأخيرة

16 دبابة ليخطب فتاة
16 دبابة ليخطب فتاة
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مراهقة فرنسية تهاجم "الإسلام" بسبب رغباتها الجنسية

#

«آبل» تصدم "ترامب" فى هذا الأمر

#

برشلونة يعمل بنصيحة «آل الشيخ» فى هذا الأمر

#

قرار عاجل من "السيسى" فى هذا الشأن

بيع

فتاة

العجوزة

فتيات

عرب

أقدم جندي روسي على عمل رومانسي ساعده فيه زملاؤه الجنود من الجيش الروسي، حيث قام بعمل مناورة عسكرية مع زملائه بـ16 دبابة علي شكل قلب، ثم جلس على ركبته طالبًا يدها.

والغريب في الأمر أن وزارة الدفاع الروسية لم تعاقبه بل قامت بنشر مقطع الفيديو تشجيعًا للجندي علي فكرته الجديدة والتي تزامنت مع احتفالات عيد الحب.

ويظهر مقطع الفيديو الجندي دينيس كازانتسيف وهو يصطحب صديقته ألكسندرا كوبتوفا وسط الدبابات ثم جلس على ركبته ممسكًا بباقة من الورود الحمراء قائلاً: "نحن معًا منذ مدة طويلة جدًا.. لقد تجاوزنا عامل الوقت.. تزوجيني".

وفي المقابل ردت خطيبته: "أنا لا أفهم ما يجري.. لم أكن أتوقع هذا أبدا".

ونالت الفكرة إعجاب المجتمع الروسي وسط حالة من التنافس والتسابق علي تقديم الأفكار المبتكرة في التعبير عن مشاعرهم لشركاء حياتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة خفير مزلقان أثناء إنقاذ مواطن بمعصرة سمالوط
» الصين تعلن شفاء 8 آلاف مصاب بـ "كورونا"
» 321 مخالفة للذوق العام في حائل
» الإفتاء: حرمان الإناث من الميراث جائر في حالة واحدة
» حكم التوسل بالنبى فى الدعاء.. الإفتاء ترد
» شاهد.. أحدث ظهور لابنة الراحلة هند رستم
» 16 دبابة ليخطب فتاة فى هذا البلد
» تصريحات جديدة من إيران عن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
» سيدة عزبة الهجانة: "والله شوفت الرئيس فجأة"
» بعد السوبر.. نجل مرتضى منصور يحتفل مع هؤلاء الفنانين
» تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:22 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان