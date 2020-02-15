» تصريحات جديدة من إيران عن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

15 فبراير 2020 - 11:49 ص

أكد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أنه لن يتم تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى أي حكومة أجنبية بالرغم من عدم تمكنها من الحصول علي معلومات الصندوق.

وأضاف ظريف في تصريحات صحفية نشرتها "صدى" أن إيران لها الحق في أن تتبني مسئولية التحقيق في حادث سقوط الطائرة لكنها بحاجة إلى البرمجيات والمعدات الخاصة من أمريكا أو دول غربية كي تستطيع فك شفرة الصندوق الأسود.

وأكد ظريف أن الصندوق الأسود لم يتم فتحه لافتًا إلي أنه لن يتم فتحه إلا في وجود الأطراف المعنية جميعها.

جدير بالذكر أن الطائرة الأوكرانية قد تم تفجيرها بعد وقت فصير من إقلاعها من طهران في 8 يناير ما أدي إلي مقتل طاقمها وجميع الركاب والبالغ عددهم 176، وأعلنت إيران أنه تم قصف الطائرة نتيجة لخطأ بشري دون قصد.