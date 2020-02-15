» سيدة عزبة الهجانة: "والله شوفت الرئيس فجأة"

15 فبراير 2020 - 11:48 ص

روت الحاجة فادية، والمعروفة إعلاميًا بـ سيدة عزبة الهجانة، تفاصيل من حياتها الشخصية، قائلةً: "إنها تعيش في عزبة الهجانة منذ 40 عامًا، وكانت تبيع خضراوات، موضحة أنه أثناء تطوير المنطقة أقامت كشك صغير لتستكمل عملها، معقبة: "كنت بسترزق، وأربي أولادي".

وأضافت "فادية"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، بأن لقاءها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كان مفاجأة لها، معقبة: "والله شوفته فجأة وأول ما الريس شافني قالي هنعوضك بعنينا، وأؤمري عايزة إيه".

وتابعت: "قالولي هيعطوني أحسن محل، وهيخلوني أخرج من المستشفى أشوف المحل وأرجع تاني"، لافتة إلى أنها ستجري عملية جراحية، وأكملت: "الريس خلى عزبة الهجانة زي باريس.. أنا شعرت أني بحضن حبيب مصر".