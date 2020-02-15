أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

15 فبراير 2020 - 11:40 ص

تقام اليوم العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول مع مضيفه فريق نورويتش سيتى، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدورى الإنجليزى.

"المصريون" ترصد فى التقرير التالى بالمواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم كالتالى:-



كأس محمد السادس

أولمبيك آسفى × الاتحاد – الثامنة مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

الدورى الإنجليزى

ساوثهامبتون × بيرنلى – الثانية والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 2

نورويتش سيتى × ليفربول – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

الدورى الإسبانى

ريال مايوركا × ألافيس – الثانية ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 3

برشلونة × خيتافى – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORT HD 3

فياريال × ليفانتى – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

غرناطة × بلد الوليد – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

الدورى الإيطالى

ليتشى × سبال – الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 4

بولونيا × جنوى – السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

أتلانتا × روما – العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

الدورى الألماني

أوجسبورج × فرايبورج – الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT HD 7

هوفنهايم × فوافسبورج – الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT HD 1

لايبزيج × فيردر بريمن – الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT HD 5

فورتونا دوسلدورف × بوروسيا مونشنجلادباخ – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

الدورى الفرنسي

أميان × باريس سان جيرمان – السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

نانت × ميتز – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

تولوز × نيس – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7

بوردو × ديجون – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

الدورى السعودى

الرائد × أبها – الثالثة إلا خمس دقائق عصرا - على قناة السعودية الرياضية

الفتح × الفيصلى – الخامسة وعشر دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية

الدوري اليوناني

لاريسا "وردة وغزال" × باوك – الخامسة والربع مساء

أولمبياكوس "كوكا" × بانيونيوس – السابعة والنصف مساء

كأس مصر

أبوقير للأسمدة × حرس الحدود – الثانية ظهرا – على قناة On Sport HD

الاتحاد السكندرى × أسوان – الخامسة مساء – على قناة On Sport HD