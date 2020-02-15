» تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

15 فبراير 2020 - 11:21 ص

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 15 فبراير حالة من الاستقرار وتباينت الأسعار في الأسواق المختلفة.

وسجل سعر الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو البطاطس 3 جنيهات للكيلو، والكوسة 6 جنيهات للكيلو ، وسجل كيلو البصل 5 جنيهات، وسجل كيلو الباذنجان الرومي 5 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو الفلفل الرومي 8 جنيهات.

أما عن أسعار الفاكهة فقد سجل كيلو التفاح الأمريكي 23 جنيها، واللبناني 18 جنيها، وسجل البرتقال البلدي سجل 4 جنيهات للكيلو واليوسفي سجل 6.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الفراولة8.5 وشكل سعر الموز 8.5 جنيه للكيلو.