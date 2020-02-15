» بعد السوبر.. نجل مرتضى منصور يحتفل مع هؤلاء الفنانين

نشر الفنان شيكو، عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بالفنان هشام ماجد، وهما يعبران عن سعادتهما بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، ولكن ما لفت الأنظار هو تواجد نجل المستشار مرتضي منصور، أمير مرتضي معهما.

وبعد انتهاء المباراة عبر شيكو وهشام ماجد عن سعادتهما بفوز فريقهما المفضل، وعلق شيكو قائًلا: "خلطة الفوز يا سوبر.. اووووووه زملكاوي".

وكان نادي الزمالك فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف للترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت في قطر.