  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة هالة زايد

"يتمتع ببنيان عضلى".. الصحة تكشف آخر التطورات لمصاب كورونا

فيسبوك

كورونا يضرب "فيس بوك" في مقتل

عبد الله جمعة

عبد الله جمعة يستفز جماهير الأهلى قبل السوبر

ليفربول

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

توفيق الدقن

توفيق الدقن.. والدته ماتت قهرًا منه وعاش باسم شقيقه

ارشيف

شقيق أمير قطر يوجه رسالة للزمالك

"صنداي تايمز": سوريات قاصرات يجبرن على الزواج منعا لاغتصابهن

الفتاة بـ200 ألف.. محفظ قرآن يقود عصابة لبيع القاصرات

وزير الاسكان

"مش ناسينكم".. الإسكان تزف خبرًا سارًا للمصريين بالخارج

سامح شكري

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. التفاصيل مهمة

الطقس

"اللي جاي صعب".. تحذير جديد من الأرصاد

بالصور..

بعد السوبر.. نجل مرتضى منصور يحتفل مع هؤلاء الفنانين

الصفحة الأخيرة

مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رعب بين لاعبي الزمالك بسبب أبو تريكة

#

قرار مفاجيء من "مرتضى" بشأن سفره إلى قطر مع الزمالك

#

مرتضى يحذر كارتيرون: متتكلمش في الموضوع دا تاني

#

الموت يفجع مرتضى منصور

انستجرام

مرتضى منصور

السوبر الافريقى

امير مرتضى

شيكو

نشر الفنان شيكو، عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بالفنان هشام ماجد، وهما يعبران عن سعادتهما بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، ولكن ما لفت الأنظار هو تواجد نجل المستشار مرتضي منصور، أمير مرتضي معهما.

وبعد انتهاء المباراة عبر شيكو وهشام ماجد عن سعادتهما بفوز فريقهما المفضل، وعلق شيكو قائًلا: "خلطة الفوز يا سوبر.. اووووووه زملكاوي".

وكان نادي الزمالك فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف للترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت في قطر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة خفير مزلقان أثناء إنقاذ مواطن بمعصرة سمالوط
» الصين تعلن شفاء 8 آلاف مصاب بـ "كورونا"
» 321 مخالفة للذوق العام في حائل
» الإفتاء: حرمان الإناث من الميراث جائر في حالة واحدة
» حكم التوسل بالنبى فى الدعاء.. الإفتاء ترد
» شاهد.. أحدث ظهور لابنة الراحلة هند رستم
» 16 دبابة ليخطب فتاة فى هذا البلد
» تصريحات جديدة من إيران عن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
» سيدة عزبة الهجانة: "والله شوفت الرئيس فجأة"
» بعد السوبر.. نجل مرتضى منصور يحتفل مع هؤلاء الفنانين
» تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:22 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان