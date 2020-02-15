شقيق أمير قطر يوجه رسالة للزمالك

15 فبراير 2020 - 11:01 ص

وجه خليفة بن حمد شقيق أمير قطر، التهنئة للزمالك بمناسبة تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي، أمس الجمعة على حساب الترجي التونسي بالفوز (3-1).

وقال "بن حمد" عبر "تويتر": "مبروك للزملكاوية كأس السوبر الأفريقي.. يستأهل الشعب المصري وجماهيره والأبيض لعب بين جماهيره وفي بلده الثاني وما شفنا منه إلا كل خير. هاردلك للترجي".

وتوج الزمالك بلقبه الرابع في مسابقة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم في النسخة الثامنة والعشرين من البطولة، على استاد "ثاني بن جاسم" بنادي الغرافة في الدوحة، وذلك للعام الثاني على التوالي طبقًا للاتفاقية المبرمة بين الاتحادين الأفريقي (كاف) والقطري بشأن إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في الدوحة 4 أعوام متتالية.



