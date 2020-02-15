"مش ناسينكم".. الإسكان تزف خبرًا سارًا للمصريين بالخارج

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أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أنهم يعملون على جزء كبير من ملف العشوائيات، وتوفير الخدمات والمسكن الملائم والكريم، قائلاً: "نحن نعمل على بناء الإنسان المصري".

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، أن وزارة الإسكان لم تنسى المصريين العاملين بالخارج، حيث طرحت حوالي 6 إعلانات للمصريين بالخارج خلال السنوات الماضية، معقبًا: "مش ناسيين المصريين بالخارج و نعمل على طرح إعلانات جديدة لهم".

وتابع: "أنهم حصلوا على موافقة مجلس النواب للحصول على أراضي سكنية، ووحدات سكنية بالمدن الجديدة"، لافتًا إلى أن العاملين بالخارج يدفعون ثمن هذه الوحدات بالدولار.

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