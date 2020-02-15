» فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل

علا خطاب
أثارت الفنانة مني فاروق، جدلاً واسعًا، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بعد نشر فيديو يكشف حقيقة دخولها في قصة حب أخرى.
علقت منى فاروق على الفيديو، قائلة: "عيد حب سعيد.. بحبكم أوي.. كل عيد حب وأنتم الحب".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، بـ إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.
يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.
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Happy Valentine Day ?? بحبكم اوي كل عيد حب وأنتم الحب ???? #happyvalentinesday #2020 #نجاح ???? #صدق_تتصدق #عيش_حلمك #معانا_يارب #مني_فاروق #mona_farouk #رودي_العزازي #بسمه #رحيم #الاب_الروحي2 #ثقه_في_الله_نجاح #اللي_جاي_ماجاش_زيه #اللي_جاي_أقوي #نجاح #dubai #mydubai #دبي #مصر #عاشت_بلادي #egypt #cairo #love #family #friends #loveyou
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