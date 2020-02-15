الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

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عمرو أديب

ام بى سى مصر

كورونا

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 15 فبراير تراجع طفيف حيث سجل 15.70 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.

كما سجل في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.

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