وزيرة الصحة: أنتوا بتلبسوا "الماسكات" بطريقة غلط

15 فبراير 2020 - 09:16 ص

عقبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على ارتداء الطلاب لـ"الماسكات" بالمدارس، قائلة: "لاحظت أن أولياء الأمور تعطي لأطفالها "ماسكات" في المدارس، مفيش داعي للماسكات".

وأضافت هالة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الماسك" يستخدم في حالة مخالطة مريض، معقبة: "الطلاب يستخدمونه بطريقة خاطئة قد تضرهم، بيلبسوه بطريقة غلط".

وتابعت: "من الأفضل أن يتعرض الأطفال للهواء النقي، والتغذية السليمة، اللي عنده نزلة برد يستريح في بيته ويتغذى كويس"، وأي مستجدات سيتم اطلاع الرأي العام عليها، إحنا دولة شفافة جدًا".