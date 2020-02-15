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فنان شهير يطلق زوجته في عيد الحب: كانت خير زوجة لي

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محمد علي رزق
محمد علي رزق
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أحمد عادل شعبان

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محمد علي رزق

محمد علي رزق و زوجته

زوجة محمد علي رزق

أعلن الفنان محمد علي رزق انفصاله عن زوجته أمس الأحد الذي وافق 14 فبراير مع عيد الحب.

وقال الفنان محمد علي رزق في بيان مقتضب: (عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم  وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ).

وأضاف: أنا انفصلت أنا وسارة .. الحمدلله على كل شيء .. شكرا ليكي كنتي خير زوجة .. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضني خير.

وكان الفنان محمد علي رزق قد أعلن زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى "سارة" قبل عام ونصف تقريبا.

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