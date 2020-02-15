تصريح ناري لرئيس الزمالك بشأن مباراة القمة

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مرتضى منصور
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المصريون ـ متابعات

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بيان عاجل من الأهلى بشأن مباراة القمة

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن رفضه خوض مباراة القمة أمام الأهلى فى الدورى يوم 24 فبراير الحالى.
وأكد منصور، عبر تصريحات لقناة الزمالك، موجها رسالة إلى عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة: لن ألعب أمام الأهلى يوم 24 فبراير فى الدورى.
وأضاف أن هذا القرار ليس خوفا من الأهلى، ولكن خوفا على لاعبى الزمالك والأهلى من الإرهاق فى ظل عودتهما من المباراة بينهما فى السوبر المحلى من الإمارات يوم 20 فبراير.
وحقق الزمالك فوزا الليلة على الترجى بثلاثة أهداف إلى هدف، وحقق لقب السوبر الإفريقى
ويستعد لمواجهه الأهلى فى السوبر المحلى يوم الخميس المقبل فى الإمارات

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