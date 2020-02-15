تصريح ناري لرئيس الزمالك بشأن مباراة القمة

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن رفضه خوض مباراة القمة أمام الأهلى فى الدورى يوم 24 فبراير الحالى.



وأكد منصور، عبر تصريحات لقناة الزمالك، موجها رسالة إلى عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة: لن ألعب أمام الأهلى يوم 24 فبراير فى الدورى.

وأكد منصور، عبر تصريحات لقناة الزمالك، موجها رسالة إلى عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة: لن ألعب أمام الأهلى يوم 24 فبراير فى الدورى.