  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:04 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

تصريح صادم من إثيوبيا بشأن اتفاق سد النهضة

أرشيفية

دراسة تكشف معلومة صادمة عن ناقل عدوى فيروس "كورونا"

كورونا

الكشف عن آخر تطورات حالة المصاب بـ"كورونا"

كورونا

"الصحة" تكشف وضع المحيطين بأول مصاب بكورونا في مصر

أمطار على الإسكندرية

"الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غد السبت

أرشيفية

الحجر الصحي المصري يوجه نصائح هامة للمواطنين

الدولار والذهب

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

نانسي عجرم وزوجها

مفاجأة صادمة لـ"نانسي عجرم" في قضية قتيل الفيلا

المباراة اليوم

الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي

الطيار ومحمد رمضان

مفكران إسلاميان يدخلان على خط أزمة الطيار و«محمد رمضان»

تونس.. تأجيل الإعلان عن الحكومة إلى السبت

عرب وعالم

تونس
تونس
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السودان.. إلغاء خطط لرفع الدعم عن المحروقات

#

العراق.. تحالف "المالكي-العامري" يقدم مرشحا لرئاسة الحكومة

#

قرار روسي مفاجئ بشأن استئناف رحلات الطيران لمصر

#

مجموعة مصر في أمم إفريقيا لكرة اليد

قرّر رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، تأجيل الإعلان عن تشكيلته إلى السبت، لمزيد من التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة.
جاء ذلك في بيان صدر، مساء الجمعة، اليوم عن الرئاسة التونسية، بعد لقاء جمع الفخفاخ بالرئيس قيس سعيد.
وذكر البيان أن سعيد استقبل الفخفاخ في قصر قرطاج.
ونقل البيان عن الفخفاخ قوله عقب اللقاء: "حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف، تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى يوم غد السبت على الساعة (18.00) مساء (بالتوقيت المحلي (14.00 ت. غ)، وذلك لمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة"، دون تفاصيل أكثر.
وكان من المنتظر أن يعلن الفخفاخ مساء الجمعة عن تشكيلة حكومته ويقدمها للرئيس سعيد.
من جانبها، أفادت مراسلة الأناضول بأن لقاء جمع مساء الجمعة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بالفخفاخ، بمقر البرلمان، دون أن يدلي الجانبان بتصريحات عقب انتهاء اللقاء.
وصباح الجمعة، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، إن الحزب لن يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ في حال تمّ تقديمها بصيغتها الحالية.
وأكد الهاروني خلال مؤتمر صحفي، "حرص الحركة على أن تكوّن للحكومة حظوظا حتى تستمر، وأن تنجح في رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي وأن يكون لها استقرار في البرلمان".
ونصح الهاروني الفخفاخ "بعدم تقديم حكومته لرئيس الدولة بتشكيلتها الحالية والقيام بمزيد من المشاورات".
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الفخفاخ، إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.
والأحزاب هي، حركة النهضة(اسلامي 54 نائبا) والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا)، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري 15 نائبا)، وتحيا تونس(ليبرالي/ 14 نائبا)، ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان)، ونداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، والبديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب)، وآفاق تونس (ليبرالي/ نائبان).
وأكد حينها أن حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر" (دستوري ليبرالي- 17 نائبا) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مشدّدا على أن "لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة.. شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا" في الإمارات
» تعرف على مدة احتجاز المخالطين للحالة المصابة بـ"كورونا"
» خبراء يكشفون: كيف تقي نفسك من فيروس «كورونا»؟
» ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة
» الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الدوري
» الوداد المغربي يهنئ «بن شرقي» و«أوناجم»
» تسجيل أول إصابة بـ"كوورنا" في مصر
» حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بدوري أبطال أوروبا
» ارتفاع المصابين بـ«كورونا» إلى 67
» رد فعل مرتضى منصور بعد التتويج بالسوبر الإفريقي
» مفكران إسلاميان يدخلان على خط أزمة الطيار و«محمد رمضان»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان