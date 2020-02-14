  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

تصريح صادم من إثيوبيا بشأن اتفاق سد النهضة

أرشيفية

دراسة تكشف معلومة صادمة عن ناقل عدوى فيروس "كورونا"

كورونا

الكشف عن آخر تطورات حالة المصاب بـ"كورونا"

كورونا

"الصحة" تكشف وضع المحيطين بأول مصاب بكورونا في مصر

أمطار على الإسكندرية

"الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غد السبت

أرشيفية

الحجر الصحي المصري يوجه نصائح هامة للمواطنين

الدولار والذهب

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

نانسي عجرم وزوجها

مفاجأة صادمة لـ"نانسي عجرم" في قضية قتيل الفيلا

المباراة اليوم

الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي

الطيار ومحمد رمضان

مفكران إسلاميان يدخلان على خط أزمة الطيار و«محمد رمضان»

ميركل تتعهد بدعم السودان سياسيا واقتصاديا

عرب وعالم

ميركل
ميركل
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ميركل: الوضع في سوريا يتطلب تغييرا سياسيا

#

سلفاكير: السلام مهم لتحقيق الاستقرار في بلادي والسودان

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، بأن تدعم بلادها السودان سياسيا واقتصاديا خلال مرحلة التغيير التي يمر بها حاليا، والتي وصفتها بـ"التاريخية".
وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالعاصمة برلين، إن السودان يمر بـ"مرحلة تغيير تاريخية".
واعتبرت أن السودان مقبل على "مهام كبيرة" تشمل إصلاحات سياسية واقتصادية، متعهدة بأن تدعم برلين الخرطوم في هذا الخصوص.
وتابعت ميركل مخاطبة حمدوك: "تواجهون صعوبات كبيرة وتحتاجون إلى شركاء. ألمانيا تريد أن تصبح شريكا لكم".
وأكدت على ضرورة فتح طريقي السلام والديمقراطية في البلاد.
وأردفت: "السودانيون ينتظرون نجاحات سريعة؛ لذلك نرغب رفقة شركائنا في دعم السودان".
من جانبه، أفاد حمدوك بأن "التغيير العميق" سيشمل كل البلاد، متابعا: "نريد تحقيق تطلعات الناس. مسار السلام مستمر في السودان".
ولفت إلى أن إيجاد حل لمشاكل السودان سينعكس إيجابا على المنطقة برمتها.
وبدأ حمدوك زيارة رسمية إلى برلين، الخميس، تستغرق يومين، من أجل المشاركة في الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة.. شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا" في الإمارات
» تعرف على مدة احتجاز المخالطين للحالة المصابة بـ"كورونا"
» خبراء يكشفون: كيف تقي نفسك من فيروس «كورونا»؟
» ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة
» الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الدوري
» الوداد المغربي يهنئ «بن شرقي» و«أوناجم»
» تسجيل أول إصابة بـ"كوورنا" في مصر
» حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بدوري أبطال أوروبا
» ارتفاع المصابين بـ«كورونا» إلى 67
» رد فعل مرتضى منصور بعد التتويج بالسوبر الإفريقي
» مفكران إسلاميان يدخلان على خط أزمة الطيار و«محمد رمضان»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان