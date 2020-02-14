» مفاجأة.. شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا" في الإمارات

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء حالتين جديدتين مصابتين بـفيروس كورونا المستجد في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن الحالتين لمواطن صيني يبلغ من العمر «41 عاما» وابنه «8 سنوات» ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات.

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