بسبب كورونا.. الانعزال الذاتي أو المعاقبة قانونيًا في بكين

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قالت وسائل إعلام صينية إن السلطات حذرت جميع الأفراد القادمين إلى العاصمة بكين بأنه عليهم إما أن ينعزلوا ذاتيًا عمن حولهم أو أن تتم معاقبتهم.
وأوضحت سلطات العاصمة بكين، حسبما أوردت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الجمعة، أن كل من يرفض هذا الحجر الصحي الذاتي أو اتباع القواعد الرسمية للدولة التي ترمي إلى احتواء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) سوف يُعاقب، من دون توضيح نوع مثل هذه العقوبة.
وأعلنت مجموعة عمل مكافحة الفيروس في بكين أنه «من الآن فصاعدًا، ينبغي على جميع أولئك العائدين إلى بكين البقاء في منازلهم أو التقدم للمراقبة الجماعية لمدة 14 يوماً بعد الوصول».
وأضافت المجموعة أن كل من يرفض هذه الإجراءات «سيخضع للمساءلة طبقاً للقانون».
يُذكر أن الصين أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حاد جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا، إذ أكدت اللجنة الوطنية للصحة وفاة 121 حالة جديدة بين المصابين بـالفيروس المستجدّ ليصل عدد الوفيات إلى 1380 حالة وفاة مؤكدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما كشفت عن 5090 إصابة جديدة مؤكدة.

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