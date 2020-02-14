بسبب كورونا.. الانعزال الذاتي أو المعاقبة قانونيًا في بكين

14 فبراير 2020 - 11:10 م

قالت وسائل إعلام صينية إن السلطات حذرت جميع الأفراد القادمين إلى العاصمة بكين بأنه عليهم إما أن ينعزلوا ذاتيًا عمن حولهم أو أن تتم معاقبتهم.



وأوضحت سلطات العاصمة بكين، حسبما أوردت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الجمعة، أن كل من يرفض هذا الحجر الصحي الذاتي أو اتباع القواعد الرسمية للدولة التي ترمي إلى احتواء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) سوف يُعاقب، من دون توضيح نوع مثل هذه العقوبة.



وأعلنت مجموعة عمل مكافحة الفيروس في بكين أنه «من الآن فصاعدًا، ينبغي على جميع أولئك العائدين إلى بكين البقاء في منازلهم أو التقدم للمراقبة الجماعية لمدة 14 يوماً بعد الوصول».



وأضافت المجموعة أن كل من يرفض هذه الإجراءات «سيخضع للمساءلة طبقاً للقانون».

