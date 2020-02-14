"الصحة" تكشف وضع المحيطين بأول مصاب بكورونا في مصر

14 فبراير 2020 - 10:50 م

كشفت وزيرة الصحة والسكان د. الة زايد، أن الحالة الحاملة لفيروس كورونا المستجد، والتي تم الإعلان عنها اليوم الجمعة 14 فبراير، هي لشخص أجنبي مقيم في مصر وعمره 33 عام.



وقالت وزيرة الصحة في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يعرض على قناة «أم بي سي مصر» إن الحامل لفيروس الكورونا دون وجود أي أعراض لا يعدي المحيطين به، مشيرة إلى أن هذا وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.



وأوضحت أن اكتشاف الحالة جاء عبر المسح الذي تقوم وزارة الصحة بعمله، حيث تم إعادة التحليل 3 مرات متتالية وجميعها أكدت أن الشخص حامل للمرض وليس مريضا، ولا يوجد لديه أي أعراض.

