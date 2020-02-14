"الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غد السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدًأ السبت الموافق 15 فبراير 2020، حيث يتوقع الخبراء أن يكون الطقس متباينًا بين دافئ وممطر على مناطق متفرقة.

ويكون الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للدفء في أوقات النهار، شديد البرودة في ساعات الليل.

أما بالنسبة لتوقعات الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب وشمال الصعيد، فيكون دافئا مائلا للحرارة وشديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

بينما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية في الساعات المبكرة من صباح الغد على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، القاهرة الكبرى.

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومناطق من سلاسل البحر الأحمر والوجه البحري، سقوط للأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

بينما تكون سرعة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية الغربية، ما يؤدي إلى اضطراب حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتكون خفيفة إلى معتدلة على البحر الأحمر مصاحبة بارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة يوم السبت على كافة أنحاء الجمهورية، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية:

الصغرى والعظمى

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على القاهرة «11- 22»

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على الإسكندرية «11- 21».

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على قنا «10- 28».

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على الأقصر «11- 29».

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على أسوان «13- 29».