الحجر الصحي المصري يوجه نصائح هامة للمواطنين

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قال الدكتور أيمن إمام مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي، إن هناك بعض الطرق للوقاية من فيروس كورونا، أهمها أنه يجب غسل اليد بالماء والصابون مع تدليكها لمدة 20 ثانية على الأقل.

وشدد إمام خلال حواره إلى برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة CBC سفرة، أنه يجب الالتزام بآداب العطس والكحة، مع منع وصول مصدر العدوى وخروجها من الجسم في حالة الإصابة وذلك باستخدام مناديل للحماية عند العطس، مشيرًا إلى أنه لا ضرورة من ارتداء "الماسك" لأنه لا يوجد عدوى في مصر.

تسجيل أول إصابة بـ"كوورنا" في مصر

وتابع أن الصين تجبر الجميع على ارتداء الماسك الطبي ولكن هذا يعود إلى وجود عدوى كبير في الدولة المذكورة، على عكس مصر، أما طرق رفع الجهاز المناعي للجسم، فهي عن طرق الغذاء السليم والبعد عن الأطعمة الجاهزة والسريعة مع أخذ قسط وافر من النوم والراحة مع وجود رياضة والابتعاد عن التدخين، وأيضًا عند التعامل مع القطط والكلاب يجب غسل اليدين بالماء والصابون.


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