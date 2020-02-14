  • الجمعة 14 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمطار على الإسكندرية

"الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غد السبت

أرشيفية

الحجر الصحي المصري يوجه نصائح هامة للمواطنين

الدولار والذهب

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

نانسي عجرم وزوجها

مفاجأة صادمة لـ"نانسي عجرم" في قضية قتيل الفيلا

المباراة اليوم

الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي

الطيار ومحمد رمضان

مفكران إسلاميان يدخلان على خط أزمة الطيار و«محمد رمضان»

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد: مصر قد تحتاج إلى إصلاح اقتصادي جديد

غناء بقرار جمهوري.. كيف جمع «السادات» بين «النقشبندي» و«بليغ»؟

غناء بقرار جمهوري.. كيف جمع «السادات» بين «النقشبندي» و«بليغ»؟

وزيرة الصحة

تسجيل أول إصابة بـ"كوورنا" في مصر

أرشيفية

«الإفتاء» تحذر تركيا من هذا الأمر الخطير

«الصحة العالمية» تطمئن المصريين بشأن مصاب «كورونا»

الحياة السياسية

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«الصحة» تكشف آخر تطورات حالة مصاب «كورونا» بمصر

#

تسجيل أول إصابة بـ"كوورنا" في مصر

#

الصحة العالمية ترسل 12 خبيرًا للصين لمواجهة كورونا

#

التوصل للقاح ضد كورنا قد يتم بعد 18 شهرًا

كورنا فى مصر

يروس كورنا

فيروس كورونا بمصر

نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، على موقع التواصل "تويتر"، تغريدة حول ظهور أولى حالات فيروس كورونا المستجد في مصر.

ونصت التغريدة على: «عقب تأكيد وزارة الصحة والسكان المصرية، تم نقل الحالة وهو شخص أجنبي إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، حيث أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تمامًا».

وأعلنت وزارة الصحة قبل قليل، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" القاتل بمصر، موضحة أنها لمواطن أجنبي.

ونقل التلفزيون الرسمي المصري، عن الصحة أنها تمكنت من اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس "كورونا"  بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة.

وذكرت أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الوداد المغربي يهنئ «بن شرقي» و«أوناجم»
» تسجيل أول إصابة بـ"كوورنا" في مصر
» حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بدوري أبطال أوروبا
» ارتفاع المصابين بـ«كورونا» إلى 67
» رد فعل مرتضى منصور بعد التتويج بالسوبر الإفريقي
» مفكران إسلاميان يدخلان على خط أزمة الطيار و«محمد رمضان»
» «كارتيرون»: فخور بلاعبي الزمالك.. وأهدي الكأس للجماهير
» مفاجأة سارة للصحفيين
» اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بعد فوزه بالسوبر الإفريقي
» الداخلية تنشر أسماء المطلوبين أمنيًا في أخطر الجرائم
» تعليق «آل الشيخ» بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان