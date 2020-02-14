  • الجمعة 14 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمطار على الإسكندرية

"الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غد السبت

أرشيفية

الحجر الصحي المصري يوجه نصائح هامة للمواطنين

الدولار والذهب

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

نانسي عجرم وزوجها

مفاجأة صادمة لـ"نانسي عجرم" في قضية قتيل الفيلا

المباراة اليوم

الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي

الطيار ومحمد رمضان

مفكران إسلاميان يدخلان على خط أزمة الطيار و«محمد رمضان»

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد: مصر قد تحتاج إلى إصلاح اقتصادي جديد

غناء بقرار جمهوري.. كيف جمع «السادات» بين «النقشبندي» و«بليغ»؟

غناء بقرار جمهوري.. كيف جمع «السادات» بين «النقشبندي» و«بليغ»؟

وزيرة الصحة

تسجيل أول إصابة بـ"كوورنا" في مصر

أرشيفية

«الإفتاء» تحذر تركيا من هذا الأمر الخطير

اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بعد فوزه بالسوبر الإفريقي

الرياضة

اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعليق «آل الشيخ» بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

#

مجدي عبد الغني عن "صلاح": مين القصير دا؟

#

اتحاد الكرة يقرر إيقاف مدرب الزمالك

#

حازم إمام يهين جماهير الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة

المصريون

الزمالك

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني على تهئنة نادي الزمالك وجماهير الكرة المصرية بفوز القلعة البيضاء بكأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه مساء اليوم على نادي الترجي التونسي 3-1 .

وأكد الاتحاد المصري أن هذا الفوز الرائع والمستحق لفريق نادي الزمالك يعد انجازا للكرة المصرية ويؤكد على ريادتها الأفريقية ويزيد الأمل في مستقبل باهر لأنديتها ومنتخباتها الوطنية لتحقيق كل ما تصبو إليه لتحقيق آمال الشعب المصري.

تغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الوداد المغربي يهنئ «بن شرقي» و«أوناجم»
» تسجيل أول إصابة بـ"كوورنا" في مصر
» حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بدوري أبطال أوروبا
» ارتفاع المصابين بـ«كورونا» إلى 67
» رد فعل مرتضى منصور بعد التتويج بالسوبر الإفريقي
» مفكران إسلاميان يدخلان على خط أزمة الطيار و«محمد رمضان»
» «كارتيرون»: فخور بلاعبي الزمالك.. وأهدي الكأس للجماهير
» مفاجأة سارة للصحفيين
» اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بعد فوزه بالسوبر الإفريقي
» الداخلية تنشر أسماء المطلوبين أمنيًا في أخطر الجرائم
» تعليق «آل الشيخ» بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان