مفاجأة صادمة لـ"نانسي عجرم" في قضية قتيل الفيلا

14 فبراير 2020 - 08:36 م

أصدر القضاء اللبناني قرارًا جديدًا بشأن قضية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، وافق على إعادة فحص الجثة.

وقرر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الموافقة على طلب إعادة فحص جثة الشاب السوري القتيل المتهم بأنه كان يحاول سرقة الفيلا الشهر الماضي.

وكانت وكيلة عائلة القتيل محمد الموسى المحامية السورية رحاب بيطار، قد تقدمت بطلب لفحص الجثة.

وتضمن الطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين على أن يرافقها طبيب سوري لفحص جثة القتيل، لإعادة الخبرة الطبية كما ورد في عريضة طلب الوكيلة القانونية، على أن يتم إبلاغ القاضي منصور بما تم التوصل اليه.

يشار إلى ان جثة الموسى ما زالت في الثلاجة، ولم تدفن بعد بانتظار اكتمال التحقيقات.

وتضمنت موافقة القاضي اللبناني إعادة تشريح جثة القتيل، والكشف على مسرح الجريمة بالكامل والطلب من زوج الفنانة نانسي، والطبيب فادي الهاشم إعادة تمثيل الجريمة.

ويشتكي وكلاء القتيل من حالة قصور في التحقيق السابق، ومن التعامل غير المهني مع القضية، ولهذا يعتزمون رفع دعوى على الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة في بادئ الأمر، كما تطال دعواهم كل من تظهر له علاقة بإخفاء أدلة، وبينهم من شارك بتنظيم ضبط الشرطة الأولي.