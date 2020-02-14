تسريب فيديو لرجل وامرأة يهز السعودية

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فيديو متداول

تسبب انتشار مقطع فيديو مسرب، يكشف حادث دهس امرأة على يد سيارة يقودها أحد الأشخاص، في إحداث ضجة في المملكة العربية السعودية.

وكشف المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، امرأة بجوار سيارة في شارع مزدحم بالسيارات المسرعة، وبعد لحظات مضت السيارة والتفت عائدة إلى السيدة ودهستها بقوة.    

كما تداول السعوديون وسم #رجل_يصدم_زوجته بكثافة على موقع "تويتر" ليصبح واحدا من أكثر الموضوعات تداولا في المملكة.

وأثار المقطع المصور، حالة من الذهول والصدمة تجاه ما حدث.

عقب ذلك تبين أن المقطع "قديم، والسيدة بخير" حاليا.

وقال المتحدث باسم شرطة عسير إن المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قديم والسيدة الآن بخير، فيما تم ضبط الجاني".

وأضاف أن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للدهس المتعمد، يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط، مساء يوم الثلاثاء الموافق 1441/1/11 (10 سبتمبر 2019)، إذ اتضح أنها تعرضت للدهس العمد من قبل زوجها لخلاف عائلي بينهما.

وتابع أنه تم في حينه إسعاف المرأة إلى المستشفى، ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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