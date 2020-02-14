» ارتفاع المصابين بـ«كورونا» إلى 67

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في سنغافورة إلى 67 حالة، بعد تأكيد الإصابة لتسعة أشخاص جدد.

وقالت وزراة الصحة السنغافورية- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- "إنه لم تسافر أي من الحالات الجديدة التسعة إلى الصين مؤخرًا (بؤرة انتشار الفيروس للعالم)، مضيفة أن تعقب أثر مخالطي الحالات المؤكدة بالإصابة مستمر".

وقالت وزراة الصحة السنغافورية- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- "إنه لم تسافر أي من الحالات الجديدة التسعة إلى الصين مؤخرًا (بؤرة انتشار الفيروس للعالم)، مضيفة أن تعقب أثر مخالطي الحالات المؤكدة بالإصابة مستمر".