فايلر يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام المصري

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فايلر

التشكيل الرسمي

أعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه الذي يستعد للقاء المصري اليوم الجمعة في المباراة التي تجمع بينهما في ملعب المكس.

ويستضيف الأهلي نظيره المصري في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة من الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: رامي ربيعة- أيمن أشرف- علي معلول- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: أليو ديانج- عمرو السولية

في الوسط الهجومي: جونيور أجايي- وليد سليمان- حسين الشحات

في الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي لطفي وأليو بادجي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وجيرالدو ومحمد هاني.

واستبعد فايلر من القائمة كل من أحمد الشيخ ومحمد مجدي "أفشة" ومصطفى شوبير.

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