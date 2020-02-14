تسجيل أول إصابة بـ"كوورنا" في مصر

14 فبراير 2020 - 06:59 م

أعلنت وزارة الصحة قبل قليل، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" القاتل بمصر، موضحة أنها لمواطن أجنبي.

ونقل التلفزيون الرسمي المصري، عن الصحة أنها تمكنت من اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس "كورونا" بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة.

وذكرت أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.

وقالت إنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تماما.