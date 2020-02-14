» الصحة العالمية ترسل 12 خبيرًا للصين لمواجهة كورونا

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ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنها سترسل خبراء للصين من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت في في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها سترسل فريقا يضم 12 خبيرًا من المنظمة للصين، للمساعدة في البحث عن علاج لفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن الفريق سيركز على فهم طرق انتقال فيروس كورونا وفاعلية الإجراءات الصينية.

وأشارت إلى أنه تتم محاولات التعرف على ظروف إصابة 1760 من العاملين بالقطاع الصحي الصيني بالفيروس.


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