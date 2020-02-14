بسبب «الحويني».. قيادي سلفي يهاجم «الديهي» و«خالد الجندي»

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حسن علام- متابعات

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هاجم سامح عبد الحميد حمودة، الداعية السلفي، الحملة التي شنها الداعية خالد الجندي والإعلامي نشأت الديهي وآخرين، ضد الشيخ أبو إسحاق الحويني، بعد اعتذار الأخير عند بعض الأخطاء التي وقع فيها.

وأضاف لـ"المصريون"، أن "كلام الشيخ جاء لتنبيه طلاب العلم بأن يتمهلوا، وألا يتسرعوا في التصنيف والتأليف، حتى يكون إنتاجهم العلمي أفضل وأدق".

وتابع عبد الحميد، أن الشيخ يُعاتب نفسه على أسلوبه وهو شاب في التعقيب على أحد المحدثين من الأئمة الأعلام وليس في كلام الشيخ أي تراجع عن منهجه، ولم يقل إنه أخطأ في تصحيح أو تضعيف الأحاديث.

وأكمل القيادي السلفي، أن "الحويني لم يذكر أنه وقع في أخطاء علمية، بل كلامه هو نصيحة لأبنائه الطلاب بأن يتأنوا، وينبههم أنه يتمنى أنه تمهل في بداية حياته حتى يكون تأليفه أفضل، وهناك من ظلموا الشيخ وتعدوا عليه دون فهم لمعنى كلامه، ودون حيادية أو موضوعية".

وأوضح أنهم "قاموا بتأويل وتحريف كلامه، مع أن مقطع الشيخ واضح أنه يوجه النصيحة للشباب، ولم يُصدر الشيخ الحويني أي بيانات في أنه يعتذر أو يتوب من كتبه ومؤلفاته، ولم يتراجع عن تصحيح أي حديث، ولم يتبرأ من منهجه، هو فقط يوضح وينبه وينصح الجيل الناشئ بالتروي".

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