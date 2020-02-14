» «كاف» يصدر بيانًا عاجلًا قبل لقاء الزمالك والترجي

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كاف

أصدرت المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا خلال اجتماع اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي الذي سيقام في السادسة مساء اليوم بملعب الغرافة.

ونشر الكاف بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه إن اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي الذي عقد اليوم، تضمن مناقشة اتهامات الفساد التي طالت مسئولية مؤخرًا عبر وسائل الإعلام وأوضح النقاط التالية..

تعارض اللجنة التنفيذية الادعاءات الواردة في تقرير شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" للتدقيق الذى تسرب إلى وسائل الإعلام وأكدت أن الكاف خاطب الشركة لحضور اجتماع اليوم ولكنها لم ترسل أي مسئول، لذلك يوضح الكاف التالي..

دعم الجنازات: هذه أعمال تضامن لصالح عائلات الأشخاص الذين خدموا كرة القدم الأفريقية ، بما في ذلك عائلة المرحوم حسين صوالح ، الذي توفي عند عودته لبلاده جراء حادث تحطم طائرة.

أموال الدعم القادمة من الفيفا تخضع لإجراءات صارمة من الاتحاد الدولي نفسه وشركات تدقيقة دولية بما فيها الشركة الحالية التي دققت معاملات الكاف.

وعن فسخ التعاقد مع بوما والتعاقد مع تاكتيكال ستيل حيث تسبب في اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بتلقى عمولة كبيرة قال البيان أن هذا الملف مطروح أمام مختلف السلطات في الاتحاد الأفريقي ومستعدون لتقديم جميع مستندات هذه العملية والتي تمت بموافقة اللجنة التنفيذية.

وبعيدًا عن اتهامات الفساد أعلن الكاف أن اجتماع اللجنة التنفيذية تطرق لمناقشة خريطة طريق الكرة الأفريقية للموسم 2020-2021 والذى يهدف إلى تحويل الكاف إلى منظمة تتم إدارتها وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والتي بدأت بالفعل منذ عام 2019. وتتم عن طريق 4 مجالات عمل، هي الحوكمة والمسابقات والتحكيم وتطوير البنية التحتية، سيتم تقسيم هذه المحاور الأربعة إلى 122 فرع منها 17 ذات أولوية قصوى ويجب إتمامها بحلول يونيو 2020.

وأوضح الكاف أن خريطة طريق الكاف ستخضع لحوكمة محددة من خلال إنشاء لجنة عليا على مستوى اللجنة التنفيذية ولجنة تامراقبة على المستوى الإداري بجانب إنشائ وحدة مخصصة لإدارة المشاريع (PMO ) لتنفيذ هذا المشروع الهيكلي.

ولمزيد من الشفافية سيتم نشر تقرير ربع سنوي على الموقع الرسمي اعتبارًا من يونيو 2020. بالإضافة إلى ذلك ، ستُعقد مؤتمرات صحفية مخصصة للحديث عن هذا التحول بشكل نصف سنوي اعتبارًا من يونيو 2020. وأخيرًا ، سيتم تنظيم ورشة عمل خلال الربع الأخير من عام 2020 للكشف عن أعمال لجان المسابقات والبنية التحتية.

وأعلن كاف في ختام البيان أن اللجنة التنفيذية قررت إحالة استنتاجات تحقيقات التدقيق الخاصة بشركة برايس ووترهاوس كوبر (PwC ) بشأن 7 جوانب من الإدارة المالية إلى لجنة الحوكمة ومعه نتائج المراجعة التي قررتها اللجنة التنفيذية في 11 أبريل 2019 بجانب تقرير من قبل الإدارة المالية للكاف. للوصول إلى نتائج التدقيق في موعد لا يتجاوز يونيو 2020.


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