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حقيقة طرح 351 قطعة أثرية للبيع بأمريكا

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حسن علام- متابعات

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أمريكا

الوزراء

قطع اثرية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اليوم ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعرض 351 قطعة أثرية للبيع بأحد المزادات العلنية بولاية "كولورادو" الأمريكية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أي قطع أثرية للبيع بالمزادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، وتكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.

وقد شهدت عملية استرداد القطع الأثرية من الخارج طفرة كبيرة منذ عام 2015 وحتى الآن، حيث نجحت إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، في استعادة 23 قطعة أثرية خلال عام 2019، من عدة دول وهي "إنجلترا، إيطاليا، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، سويسرا وهولندا"، ومن أهم القطع التي تم استردادها تابوت من الخشب المذهب لكاهن يدعى "نجم عنخ".

كما نجحت الدولة المصرية في استرداد 222 قطعة و21 ألفًا و660 عملة أثرية خلال عام 2018، فضلًا عن استرداد أكثر من 550 قطعة أثرية في 2017، أما في 2016 فقد تم استرداد 333 قطعة، بينما شهد عام 2015 استرجاع 550 قطعة أثرية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة. ([email protected]).


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