"التاء المربوطة" تثير غضب أمير سعودي

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التاء المربوطة

أعاد الأمير السعودي الوليد بن طلال، نشر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" عن مجلس التعاون الخليجي.

وجدد "بن طلال" مطالبته التي أعلنها منذ 32 شهرًا بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكتب "الوليد" في تدوينة عبر تويتر قائلًا: "في هذه التغريدة من 32 شهرا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيا، لا يعرفون إلا لغة القوة".


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