السوبر الإفريقي.. «واتارا» يقود هجوم الترجي أمام الزمالك

14 فبراير 2020 - 05:11 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، بعد قليل في نهائي كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية، الدوحة، على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

وجاء تشكيل الترجي للمباراة كالتالي

حارس المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي، خليل شمام، محمد علي اليعقوبي، إلياس الشتي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، كوامي بونسو، عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: بلال بن ساحة، إبراهيما واتارا، حمدو الهوني.